Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Bolu Dağı Tüneli TEM Otoyolu İstanbul istikametinde freni patlayan kamyon önündeki araçlara çarptı.

6 otomobil, 1 kamyon ve 1 tırın karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 9 kişi yaralanırken, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı tüneli İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonun freni patlaması sonucu önünde ilerlemekte olan 6 otomobil ve 1 tıra çarptı. Zincirleme kazada 1’i ağır toplam 9 kişi yaralandı. Feci kaza sonucu TEM Otoyolu Bolu Dağı İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

