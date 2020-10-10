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Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ulaşıma kapanacak
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesiminde, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması nedeniyle ulaşım sağlanamayacak.
GÜNDEM 10.10.2020, 19:36
Karayolları Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinden alınan bilgiye göre, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması gerçekleştirilecek.
Bu nedenle 12 Ekim tarihinden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi ulaşıma kapanacak.
Güzergahtan geçecek sürücüler, Kaynaşlı Gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek. D-100 Kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüler, Anadolu Otoyolu'na Abant kavşağından giriş yapacak.
Çalışmaların 12 Kasım'da tamamlanmasının ardından, yol yeniden ulaşıma açılacak.
Kaynak: AA
Bu nedenle 12 Ekim tarihinden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi ulaşıma kapanacak.
Güzergahtan geçecek sürücüler, Kaynaşlı Gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek. D-100 Kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüler, Anadolu Otoyolu'na Abant kavşağından giriş yapacak.
Çalışmaların 12 Kasım'da tamamlanmasının ardından, yol yeniden ulaşıma açılacak.
Kaynak: AA
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