Bolsonaro'dan Joe Biden'a Amazon tepkisi

Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, birtakım ülkelerin Amazon konusunda açgözlü olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Bazılarının anlamadığı şey Brezilya'nın değiştiğidir. Devlet başkanı, geçmişin sol görüşlü başkanları gibi rüşvet kabul etmez, suç teşkil eden sınır çekmeyi ya da toprak ve ekonomik bütünlüğümüze yönelik korkakça tehditleri kabullenmez. Toprak bütünlüğümüz tartışılmazdır."

Bolsonaro, Biden'ın yorumunun "üzücü ve aynı zamanda talihsiz ve yersiz" olduğunu kaydetti.

Bolsonaro'nun paylaşımlarının İngilizcesinde Demokrat başkan adayının isminin "Bay John Biden" olarak yazılması dikkati çekti.



1- O candidato à presidência dos EUA, Joe Biden, disse ontem que poderia nos pagar U$ 20 bilhões para pararmos de "destruir" a Amazônia ou nos imporia sérias restrições econômicas.

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 30, 2020



1- O candidato à presidência dos EUA, Joe Biden, disse ontem que poderia nos pagar U$ 20 bilhões para pararmos de "destruir" a Amazônia ou nos imporia sérias restrições econômicas. pushfn('ads'); — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 30, 2020

