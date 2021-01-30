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Bologna - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 20. haftasında zirve yarışı tam gaz devam ediyor. Bugün oynanacak maçta Bolonga Milan'ı konuk edecek. İşte maş saati ve muhtemel 11'ler...
GÜNDEM 30.01.2021, 15:48
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Bologna - Milan karşı karşıya gelecek.
Bologna - Milan maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 17:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.
17:00'de başlayacak maç beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.
Bologna: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio
AC Milan: Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Meite; Rebic, Castillejo, Leao; Ibrahimovic
Bologna - Milan maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 17:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.
17:00'de başlayacak maç beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.
Bologna: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio
AC Milan: Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Meite; Rebic, Castillejo, Leao; Ibrahimovic
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