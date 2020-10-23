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Boko Haram'a operasyon! Çok sayıda terörist öldürüldü

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda, örgütün kampı yok edildi, çok sayıda terörist öldürüldü.

GÜNDEM 23.10.2020, 03:59
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Boko Haram'a operasyon! Çok sayıda terörist öldürüldü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda, örgütün kampı yok edildi, çok sayıda terörist öldürüldü.
Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, gazetecilere yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Sawa köyünde Boko Haram üyelerine hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
Enenche, saldırıda örgütün kampının imha edildiğini ve çok sayıda teröristin öldürüldüğünü kaydetti.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.
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