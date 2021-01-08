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Boğaziçililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "terörist" cevabı: Öğrenciyiz
Boğaziçililerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "terörist" cevabı gecikmedi. Öğrenciler hep bir ağızdan "Biz öğrenciyiz" sloganları attı.
GÜNDEM 08.01.2021, 16:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada kulalndığı "Arkadaşlar ben neden öğrencilerle görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var" ifadelerine Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden cevap geldi.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre "Biz öğrenciyiz" sloganlarının atıldığı öğrencilerin açıklamasında "Buradan devlet kademelerine, belediyelere, üniversitelere STK'lara kayyum atamak isteyenlere sesleniyoruz. Yaşasın öğrenci dayanışması" ifadeleri yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Arkadaşlar ben neden öğrencilerle görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var.Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil."
Independent Türkçe'de yer alan habere göre "Biz öğrenciyiz" sloganlarının atıldığı öğrencilerin açıklamasında "Buradan devlet kademelerine, belediyelere, üniversitelere STK'lara kayyum atamak isteyenlere sesleniyoruz. Yaşasın öğrenci dayanışması" ifadeleri yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Arkadaşlar ben neden öğrencilerle görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var.Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil."
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