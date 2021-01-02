Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü Melih Bulu oldu! Öğrencilerden tepki
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'ya sosyal medyadan tepki gösterildi.
GÜNDEM 02.01.2021, 02:57
3
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olrak atanan Melh Bulu hakkında Twirter'dan hastang açıldı.
"Kayyum Rektör İstemiyoruz" etiketiyle yapılan paylaşımda Prof. Dr. Melih Bulu'nun ataması tepkiyle karşılanırken kararın Resmi Gazete'de duyurulmasının ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.
Ayrıca AK Parti'de belirli görevlerde bulunan ve İstanbul 1'inci Bölge'den milletvekili aday adayı olan Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör yapıldı.
"Kayyum Rektör İstemiyoruz" etiketiyle yapılan paylaşımda Prof. Dr. Melih Bulu'nun ataması tepkiyle karşılanırken kararın Resmi Gazete'de duyurulmasının ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.
Ayrıca AK Parti'de belirli görevlerde bulunan ve İstanbul 1'inci Bölge'den milletvekili aday adayı olan Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör yapıldı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 02 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|16
|29
|5. Chelsea
|16
|26
|6. Aston Villa
|15
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Newcastle
|15
|19
|15. Crystal Palace
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|14
|35
|2. Real Madrid
|16
|33
|3. Real Sociedad
|17
|29
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|16
|23
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Levante
|15
|18
|12. Athletic Bilbao
|16
|18
|13. Deportivo Alaves
|16
|18
|14. Getafe
|15
|17
|15. Elche
|14
|16
|16. Eibar
|16
|16
|17. Valencia
|16
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|15
|13
|20. Huesca
|16
|12
Sayfalar Tümü