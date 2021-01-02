Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü Melih Bulu oldu! Öğrencilerden tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olrak atanan Melh Bulu hakkında Twirter'dan hastang açıldı.

"Kayyum Rektör İstemiyoruz" etiketiyle yapılan paylaşımda Prof. Dr. Melih Bulu'nun ataması tepkiyle karşılanırken kararın Resmi Gazete'de duyurulmasının ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

Ayrıca AK Parti'de belirli görevlerde bulunan ve İstanbul 1'inci Bölge'den milletvekili aday adayı olan Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör yapıldı.

