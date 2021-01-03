Reklam

Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Melih Bulu, sessizliğini bozdu!

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Melih Bulu, sessizliğini bozdu ve "Hepimiz aynı gemideyiz" açıklamasında bulundu.

GÜNDEM 03.01.2021, 14:50
Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan rektör Melih Bulu, sessizliğini bozdu!
AK Parti'de birçok görev üstlenen ve son olarak İstanbul’da milletvekili aday adayı olan Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına dair tepkiler devam ederken Bulu’dan açıklama geldi.
Bulu, Twitter'dan yaptığı açıklamada “Boğaziçi’nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi’ne zarar verir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz" ifadesini kullandı.
Açıklamasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bulu'nun Twitter'dan paylaştığı metin şöyle:
"Merhaba Boğaziçi,
Hayatımın en güzel 8 yılını geçirdiğim Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmam vesilesi ile hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Gerek özel sektör gerek sivil toplum kuruluşlarında 30 yıllık tecrübemin beni getirdiği noktada, Ülkemizin dünyada ilk 10'da olma hedefinin, belki de en önemli bileşenin üst seviye eğitim olduğunu yürekten hissediyorum. O sebeple ülkemizin önde gelen üniversitelerinden Boğaziçi'ne dönüş beni her bir zerreme kadar heyecanlandırıyor. Bu kapsamda beni bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın YÖK Başkanımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Boğaziçi'nde yönetim ve strateji yoğun eğitimim sonrası özel sektörde pratik yapma fırsatı bulmam sonrasında farklı üniversitelerde bölüm başkanlığı, dekanlık ve rektörlük süreçIerinde tecrübe kazanmamın, beni bugünlere hazırlayan güzel tesadüfler olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar elde ettiğim tecrübe ile yaptığım analizde sizlerle Boğaziçi'nin hak ettiği yere gelmesi için üzerinde çalışılması gereken başlıklarından bir kaç tanesini paylaşmak isterim:
1-Dünyadaki Yerimiz: Uluslararası Üniversite sıralamalarında en etkin iki kuruluş olan THE ve QS'in verilerine baktığımızda, Boğazi'nin artık ilk 500'ün dışına düştüğünü görüyoruz. Bunun en önemli sebeplerinin başında gerileyen uluslararası yayın performansımız var maalesef. Benim hedefim 4 yıl içerisinde Boğaziçi'nin ilk 100'e giren ve orada kalabilen ilk Türk Üniversitesi olmasıdır.
2-Sektörle İşbirliği: Boğaziçi'nin kamu ve özel sektörde olan yakınlığı alan kaybetmiş ve boşluğu farklı üniversiteler doldurmuştur maalesef. Bu yarışta yeniden aktif olarak çok çalışmamız ve özellikle mezunlarımızın "network"unü kullanarak avantaj sağlamalıyız diye düşünüyorum. Bu sayede Boğaziçi öğrencilerinin, iş ve staj bulmaları çok daha kolaylaşacak, yapılan projelerle Üniversitemize ek gelir sağlanacak, ve akademik araştırmalar için de gerçek problem alanları saptanacaktır.
3-Girişimcilik: Ülkemizde, son yıllarda hızla yükselen girişimcilik ekosisteminde Boğaziçi'nin hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. Sadece Öğrencilerimizin değil, Hocalarımızın da ürettikleri yeni bilgiyi ticarileştirecek ekosistemin geliştirilmesi, önümüzdeki 4 yılda önem vereceğim bir konu olacaktır. Boğaziçi adresli "startupların önünü açacak bir ortamı oluşturmak için elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz. 4-Inovasyon Ekosistemi: Roulledge tarafından basılan ve editörlüğünü yaptığım "Urban Knowledge and Innovation Spaces" başlıklı kitabımda, inovasyonun mekan ile ilişkisinin çok önemli olduğunu bilen biri olarak Üniversitemizdeki mekanların, bizleri sürekli inovasyon yapmaya teşvik edecek hale gelmesini çok önemsiyorum. Bu bakışla mekanların yeniden gözden geçirilmesi ile sizlerin artık Boğaziçi'ne girdiğinizde içinde olmaktan çok daha bütün mutluluk hissedeceğiniz bir hale gelmesi yönünde çalışacağımı belirtiyorum. Sizlerin önerilerinizle bu listeyi geliştirmek ve birlikte gerçekleştirmek, gelecek günlerde ajandamızın başlıca maddelerini oluşturacaktır.
Değerli Boğaziçi Ailesi, insanlara dokunmayı seven bir mizacım vardır. Bana her zaman sanal ortamda yada kampüste ulaşabilirsiniz. Sorunların, şeffaf bir şekilde konuşularak çözülebileceğine inanan bir yönetim tanım vardır. Birlikte konuşarak, en doğruya ulaşıldığını sayısız kere tecrübe etmişliğim vardır. Bununla birlikte, Boğaziçi'nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi'ne zarar verir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz. O sebeple Üniversite olarak bizi asıl işimiz olan Bilimsel Oretiniden uzaklaştıracak her türlü girişime de birlikte karşı gelmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yuvaya dönüşümün heyecanı ve mutluğu ile Orta Kantinde yediğim kumpir, Sosyete Kantin'den çay alıp manzarada yudumlamayı ve bu arada kucağıma zıplayıp yediğim her şeye ortak olan kedileri çok özlediğimi söylemek isterim. Güney'de basket oynamayı, Uçaksavar'da kürekçilerle antremana katılmayı, açık havuzda gün batana kadar yüzmeyi de özlemiş olduğumu belirtmek isterim elbette. Bu vesile ile bir Boğaziçi'li olarak üzerimde emeği olan, başta Güven Alpay, Deniz Gökçe, Muzaffer Bodur, Hayat Kabasakal, Mustafa Dilber, Özer Ertuna, Refik Erzan, Ayşe Buğra, Ayşegül Toker, Cem Behar ve Taner Bilgiç olmak üzere bugünlere gelmemde emeği olan bütün Hocalarım'ı da saygıyla selamlıyorum.
Melih Bulu"
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 03 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 16 30
2. Galatasaray 15 30
3. Gaziantep FK 15 28
4. Beşiktaş 14 28
5. Hatayspor 15 27
6. Fenerbahçe 14 26
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 15 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Göztepe 15 19
11. Konyaspor 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Ankaragücü 15 15
18. Gençlerbirliği 14 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 16 21
11. Ümraniye 17 20
12. Menemen Belediyespor 16 19
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 16 16
15. Akhisar Bld.Spor 16 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Tottenham 16 29
4. Leicester City 16 29
5. Everton 16 29
6. Chelsea 16 26
7. Aston Villa 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 15 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 36
2. Atletico Madrid 14 35
3. Real Sociedad 17 29
4. Villarreal 17 29
5. Sevilla 15 27
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Real Betis 17 20
10. Cádiz 16 19
11. Athletic Bilbao 16 18
12. Levante 16 18
13. Deportivo Alaves 16 18
14. Real Valladolid 17 18
15. Getafe 16 17
16. Elche 14 16
17. Eibar 16 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 15 13
20. Huesca 16 12