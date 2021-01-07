Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasına yönelik tepkiler büyüyor. Söz konusu atamaya ilişkin öğrencilerin protestoları devam ederken, Boğaziçi Üniversitesi’nde bir istifa daha yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi yayın kurulu başkanı Murat Gülsoy, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

2004 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi yayın kurulu başkanlığı görevini yürüten yazar ve akademisyen Murat Gülsoy, istifasını Twitter’dan şöyle duyurdu:

Dün de Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı Zafer Yenal görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

"2004 Yılından beri sürdürdüğüm Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi yayın kurulu başkanlığı görevimden istifa ettim. Bunca yıl emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.”

