'Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması: Gözaltına alınanlar MLKP üyesi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınan 17 kişiden 15'inin Boğaziçi Üniversitesi'nde kayıtlı öğrenci olmadığını, bazılarının terör örgütü MLKP ile irtibatının tespit edildiğini açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleştirilen protesto gösterisinde polislere yönelik slogan atılmasına tepki gösteren İsmail Çataklı, şöyle konuştu:

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çataklı, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Bu gözaltına alınan 17 kişiden sadece 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Ayrıca aralarında MLKP dahil terör örgütüyle irtibatı olan, örgütsel kaydı bulunan kişiler de bu 17 kişi arasında var. Bu olayın iki boyutu var. Bir tanesi orada Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, polisimize mukavemet ama aynı zamanda 'katil polis' diye bağırıldığını gördük. Polisimize tekme atıldığını gördük. Bunların gereği yapılacak. İkincisi de bir pandemi süreci yaşıyoruz. Orada bu kısıtlamalara, tedbirlere uyulmadığını gördük. Bununla ilgili arkadaşlarımız gerekli tespitleri yaptılar ilgililere tebligatlarda bulunulacak." dedi.Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin son dakika açıklama

"Polisimiz, jandarmamız ve tüm kolluk birimlerimiz canla başla çalışırken ne yazık ki yıl boyunca sistematik bir yıpratma ve itibarsızlaştırma kampanyasına maruz kaldı. Nihayetinde dün Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz, şımarık ve nereden kurgulandığı belli olan bir slogan, bu zincirin son halkası olarak bizleri son derece üzdü. Her şeyden önce bu hadise ve bu slogan Boğaziçi Üniversitesinin kendine ait saygınlığına yakışmamıştır. Emniyet birimlerimize her gün binlerce yardım çağrısı gelir, bu yardım çağrılarının hiçbirisi 'katil polis' diye yapılmıyor. 'Polis imdat' diyerek yapılıyor. Bugün bir takım siyasi pozisyonlar için bu hakareti yapanlara hitaben 'mücadelesinin yanındayım' diye destek tweeti atanlara, bizzat ana muhalefet partisini temsilen o eyleme gidip destek olanlara şunu ifade etmek istiyoruz; bu kurumlar hepimizin kurumları, bu devlet hepimizin, bu polisler hepimizin. Bizi de çoluk çocuğumuzu da malımızı da canımızı da koruyacak olan bu polisler bizim polislerimiz. Türk polis teşkilatı bir sloganla itibarı ayaklar altına alınabilecek basit bir kurum değildir. Polislerimize 'katil' denmesini bizim kabul etmemiz ve sessiz kalmamız mümkün değildir. Bizim, bu kinden ve bu ithamdan anladığımız tek şey, kolluk birimlerimizin terörle mücadelede ortaya koyduğu başarının, özellikle bu eylemde sloganları dillendirilen bazı örgütlerin, o örgütlere vurulan darbenin rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlık devam edecek. Biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz."

