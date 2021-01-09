Boğaziçi sorunu nasıl çözülür? Ahmet Hakan yanıtladı

Boğaziçi'nde devam eden protestolara ilişkin Ahmet Hakan bugünkü köşesinde değerlendirmelerde bulundu. İşte, Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın, "Boğaziçi sorunu nasıl çözülür?" sorusuna cevabı;

- Araya girenler aradan çıkarsa...

- Dışarıdan kimse müdahil olmazsa...

- Siyaset konuyla ilgili demeç vermezse...

Ve olay, sadece ve sadece...

Rektör olarak atanan Melih Bulu’nun çözüm yöntemine terk edilirse...

Sorun kolayca çözülür.

