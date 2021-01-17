Boğazda gemi geçişleri askıya alındı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düşmesi nedeniyle saat 22.15'ten itibaren gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.

