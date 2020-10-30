Boeing binlerce çalışanı işten çıkaracak

Milyonlarca insanı hasta eden ve ölümlere neden olan koronavirüs salgınının en çok vurduğu sektörlerin başında havacılık geliyor. Ülkelerin sınırlarını kapatması nedeniyle çok sayıda dev havayolu şirketi mali krize girdi. Ekonomik krizi aşamayan şirketler konkordato ilan etti ya da iflas sürecine girdi. Havacılık sektöründe çalışan çok sayıda kişi de işsiz kaldı. Ancak havacılık sektöründe işsiz sayısı artıyor.

ABD'li savunma şirketlerinden Boeing ve Raytheon binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Boeing'in üçüncü çeyrek bilançosuna ilişkin yapılan açıklamada, şirketin finansal durumunun salgından etkilenmeye devam ettiği belirtildi.

Boeing'in geliri bu yılın temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 azalarak 14,1 milyar dolara geriledi.

Şirket bu yılın üçüncü çeyreğinde ise 466 milyon dolar zarar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 1,2 milyar dolar kâr elde etmişti.

Boeing Üst Yöneticisi (CEO) Dave Calhoun, salgının başından bu yana likiditeyi artırdıklarını, harcamaları azalttıklarını ve üretim oranlarını önemli ölçüde düşürdüklerini açıkladı ve "2021 sonuna kadar yaklaşık 130 bin çalışandan oluşan bir işgücü bekliyoruz” dedi.

