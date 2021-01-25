Bodrum'un taşı toprağı altın oldu! 2+1 evin kirası asgari ücreti aştı

Koronavirüs nedeniyle hem Türkiye'den hem de dünyanın dört bir yanından Bodrum'a büyük bir göç başladı.

Bu durum ev kiralarını ve fiyatlarını rekor seviyede artırdı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a göre, zaten gözde olan tatil beldesi, virüsten kaçanların yarattığı talep nedeniyle tam olarak taşı toprağı altın bir yere dönüştü.

Aras, 2+1 bir evin kirasının bile asgari ücreti aştığına dikkat çekti ve 100 metrekare bir evin fiyatının 4 milyon TL'yi bulduğu örneklere dikkat çekti ve eski sitelerde bu fiyatın 1 milyon TL civarında olduğunu aktardı.

Bu tablonun ortaya çıkmasında emekli olduktan sonra ilçeye göç edenlerin etkisinin büyük olduğuna değinen Aras şunları söyledi:



"Beyaz yakalılar… Doğru, artık onlar yerleşmeye geliyor Bodrum’a…Eskiden Bodrum bir emeklilik projesi iken şimdi artık gençleri de çekiyor. ”Biz buradan işimizi hallediyoruz, niye büyük şehrin kaosunda yaşayalım” diyorlar. Hatta bana “Sen burada start-up merkezleri, kuluçka merkezleri aç, gelelim biz hep burada çalışalım” diyenler var. Türkiye’nin çok önemli işadamlarından “Fikir geliştiren ekibimizi getirelim, onlara mandalina bahçeleri içinde rahat ortamlar yaratalım, bilgisayarlarının başında burada çalışsınlar” diye düşünceler geliyor bize… En son bizim Muğla Büyükşehir bile “70 dönüm bir yer var, orayı Silikon Vadisi gibi yapalım” dedi. Ki gerçekten de olur Bodrum’a… Modern sanat; çok yakışır. Herodot’un doğduğu topraklar burası. Turizm tamam ama biz buraya ne zaman, içinde sanatın da olduğu bir felsefe kazandırabilirsek Bodrum’un kimliği o zaman oturur.

Nüfusumuz 430 bin. (Salgın öncesine kıyasla) iki buçuk katı kadar artış var.

Bodrum Bodrum olalı ilk kez bu kadar kalabalık bir kış geçiriyor. Düşünün klima, ısıtıcı kalmadı Bodrum’da. Ama daha önemlisi alt yapımız ona göre değil, ulaşımımız, hizmet imkanlarımız ona göre değil. Yani aslında Bodrum 430 bini kaldırır, ama ona göre de planlanması, yatırım yapılması lazım.

(Bodrum en fazla göçü) İstanbul, Ankara ve Van'dan alıyor.. Bodrum’da ciddi bir Vanlı nüfusu var. Çok iyi taş ustası çıkıyor Van’dan, evlerimizin çoğunu onlar yapıyor. Uzun yıllardır buradalar ve artık onlar da Bodrumlu oldular."

