BMGK'dan Karabağ çağrısı!
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ermenistan işgali altındaki Karabağ özel oturumu için toplandı.
GÜNDEM 30.09.2020, 03:59
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ermenistan işgali altındaki Karabağ özel oturumuyla toplandı. Konsey'den "gelişmelerden endişe duyulduğu" açıklaması geldi.
BM Güvenlik Konseyi, 5 daimi, 10 geçici üyesiyle Azerbaycan-Ermenistan temas hattında yaşanan çatışmalara ilişkin toplandı. Karabağ özel oturumuyla düzenlenen toplantı basına kapalı yapıldı.
Toplantının ardından yapılan açıklamada, bölgedeki çatışmalardan endişe duyulduğu belirtildi. Taraflardan çatışmalara derhal son vermeleri istendi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çatışmaların durdurulması ve gerginliğin azaltılması yönündeki çağrılarına da destek verildiği açıklandı.
27 Eylül'de, sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.
BM Güvenlik Konseyi, 5 daimi, 10 geçici üyesiyle Azerbaycan-Ermenistan temas hattında yaşanan çatışmalara ilişkin toplandı. Karabağ özel oturumuyla düzenlenen toplantı basına kapalı yapıldı.
Toplantının ardından yapılan açıklamada, bölgedeki çatışmalardan endişe duyulduğu belirtildi. Taraflardan çatışmalara derhal son vermeleri istendi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çatışmaların durdurulması ve gerginliğin azaltılması yönündeki çağrılarına da destek verildiği açıklandı.
27 Eylül'de, sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.
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