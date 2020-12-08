BM'den Kırım kararı! Rusya ne yapacak?

Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak eden Rusya'ya Birleşmiş Milletler (BM)'den kınama geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'nın Kırım'dan tüm askerlerini çekmesi kararını onayladı. Ukrayna topraklarındaki Rus işgalinin sona ermesi çağrısında bulunan BM, Rusya'nın işgalini kınadı.

193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılan tavsiye niteliğindeki oylamada 17'ye karşı 63 "kabul" oyuyla onaylanırken, 62 üye "çekimser" kaldı. Kırım'ın ve Sivastapol kentinin Rusya tarafından işgalinin kınandığı kararda, "ilhakın tanınmadığı" ifade edildi. BM tarafından "Kırım'ın zorla ele geçirilmesinin yasa dışı ve uluslararası hukukun ihlali olduğu" belirtildi.

BM Genel Kurulu, "Kırım'ın Rusya tarafından gittikçe artan biçimde askerileştirilmesinden" ve "nükleer kapasiteye sahip uçak, füze, silah cephane ve askeri personel dahil gelişmiş silah sistemlerinin Ukrayna topraklarına transferinden derin endişe duyulduğunu" bildirdi. Kararda, BM üyelerine ve uluslararası örgütlere, "BM ile iş birliği yapması ve mümkün olan en kısa sürede Rusya'nın Kırım'ı işgaline son verme çabalarını desteklemesi" çağrısı yapıldı.

Moskova'ya Kırım'daki nükleer tesisler ve materyalin yetki alanını genişletme çabalarına son vermesi istenilen kararda, Rusya'nın, Ukrayna vatandaşları dahil Kırım sakinlerini mecburi askerlik hizmetine almasına karşı çıkıldığı vurgulandı. BM Genel Kurulu kararında, Rusya'nın Kırım'da savaş gemileri inşa etmesi kınanarak, Moskova'ya Karadeniz'de, Azak Denizi'nde ve Kerç Boğazı'nda uluslararası hukuk çerçevesinde yasalara uygun seyrüseferi engellemekten kaçınması çağrısı yapıldı.

Batılı ülkeler tarafından desteklenen ancak bağlayıcılığı bulunmayan kararın, Kırım'ın ilhakı konusunda dünya kamuoyunun görüşünü yansıttığı ifade ediliyor. BM Genel Kurulu'nda 2019'da da benzer bir karar kabul edilmişti.

Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya’ya yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

