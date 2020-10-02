BM Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescil etti

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve Libya arasında deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.

Bu tescil kapsamında Siyonist İsrail Rejimi ile Yunanistan koridoru uluslararası anlaşma ile kapanmış oldu.

Diğer taraftan bu deniz sınırı anlaşmasını tescil edilmesi üzerinde Siyonist İsrail Türkiye’den onay almadan Avrupa’ya gaz ihraç edemeyecek.

Ayrıca BM tarafından yayımlanan tescil belgesine göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve Libya arasında imzalanan uluslararası anlaşmayı 30 Eylül'de BM Şartı'nın 102'nci maddesi gereğince onayladı.

Tescil belgesinde şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, aşağıdaki uluslararası anlaşmanın Birleşmiş Milletler Şartı'nın 102. Maddesi uyarınca onaylamıştır. Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası (eklerle birlikte)."



Türkiye ile Libya Hükümeti, 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalamış ve anlaşmayı tescil edilmesi için BM'ye göndermişti.

