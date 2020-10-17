BM Ermenistan'ı kınadı!

Birleşmiş Milletler (BM), Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırısını güçlü şekilde kınadı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısına ilişkin, yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in devam eden çatışmalardan derin endişe duyduğunu söyledi.

Guterres'in Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve her iki tarafa da ateşkesin tam olarak uygulanması konusunda net mesaj verdiğini kaydeden Haq, BM'nin talep edilmesi durumunda insani yardımlara ve taraflarla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

3 haftadır süren çatışmaların yükünü sivil nüfusun çektiğine işaret eden Haq, ''Sivillerin yaşadığı bölgelere yönelik her türlü hedefi ve saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz'' dedi.

