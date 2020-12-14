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Bloomberg: Türk lirası gerçek değerinden yüzde 30 daha ucuz
Bloomberg IMF kaynaklı bilgilerle dünyadaki yerel para birimlerini değerlendirdi.
GÜNDEM 14.12.2020, 11:27
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Türkiye ve dünya ekonomisi büyük bir ekonomik krizdeyken yerel para birimleri büyük oranda değer kaybediyor.
Blommberg IMF'den düzenlediği analize göre para piyasalarındaki fiyatlamalarla dolu olduğu belirtildi. Ekonomik dinamiklere göre adil değerleri hesaplayan modele göre Çek korunası yüzde 21 pahalı olurken Hint Rupisi de yine gerçek değerinin yüzde 17 üzerinde bulunuyor. Brezilya reali ve Türk Lirası ise modele göre olması gereken değerinin yüzde 30 altında yer alıyor.
Öte yandan yapılan analize göre dolar ve euro adil değerlerinde gözükürken İsveç Kronu Japon Yeni değerinin yüzde 15 ve yüzde 11 altında gözüküyor. Analize göre döviz kurları kısa vadede ekonomik ve siyasi etkenlere göre değişiklik gösterebilir.
Blommberg IMF'den düzenlediği analize göre para piyasalarındaki fiyatlamalarla dolu olduğu belirtildi. Ekonomik dinamiklere göre adil değerleri hesaplayan modele göre Çek korunası yüzde 21 pahalı olurken Hint Rupisi de yine gerçek değerinin yüzde 17 üzerinde bulunuyor. Brezilya reali ve Türk Lirası ise modele göre olması gereken değerinin yüzde 30 altında yer alıyor.
Öte yandan yapılan analize göre dolar ve euro adil değerlerinde gözükürken İsveç Kronu Japon Yeni değerinin yüzde 15 ve yüzde 11 altında gözüküyor. Analize göre döviz kurları kısa vadede ekonomik ve siyasi etkenlere göre değişiklik gösterebilir.
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