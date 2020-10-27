Biz geldik 2023

4 Ekim günü açıklanan sonuncu Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) yıllık ortalama dolar/TL kuru tahmini 2021 için 7,68, 2022 için 7,88, 2023 için 8,02 olarak belirlenmişti. Dün dolar/TL 8,02’yi aşarak, 2023 tahminini de bugünden yakalamış oldu. Ayrıca dolar kurunda 6, 7 ve 8 rakamlarını 2020 yılı içerisinde görerek bir ilke daha şahitlik etmiş olduk.



Geçen hafta Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından hızlı bir yükselişe geçen döviz kurları, dün de “psikolojik” sınırları aştı. Dolar, 8,06 liraya yükselerek tüm zamanların en yükseğine çıkarken; avro da 9,54 lira ile rekor tazeledi. Böylelikle dolar, 5,95 lirayla başladığı 2020’de 6, 7 ve 8 lira sınırlarını aşmış oldu.

Türk Lirası’nın son dönemlerdeki değer kayıplarına dün bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz hafta başında Merkez Bankası’nın faizi yükselteceği beklentisiyle 7,78’e kadar çekilen dolar, Merkez Bankası’nın piyasa beklentisinin aksine faizi yükseltmemesi nedeniyle 7,98’e kadar yükselmişti. Daha sonra 7,96 seviyesine çekline dolar, dün de psikolojik sınır olan 8 lirayı aştı ve 8,090 lira ile tüm zamanların zirvesini gördü. Dolara paralel olarak geçen hafta 9,26’ya kadar gerileyip 9,40 seviyelerinde dengelenen avro da, dün 9,50’yi aştı ve 9,56 ile rekor tazeledi.

Küresel piyasalarda altının onsu haftaya düşüşle başlayarak 1900 doların altına inse de, dolardaki hızlı yükselişin etkisiyle gram altın rekor kırdı. Altının gramı, 22 Ekim’deki 491 liralık seviyesinin üstüne çıktı ve 496 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.



TL, 2020 yılında aynı 2018 yılı gibi ancak bütün bir yıla yayılan ciddi bir devalüasyonla karşı karşıya kaldı. 2020 başında dolar kuru 5,95 seviyesindeyken, bugün geldiği nokta itibariyle TL’deki kayıp yüzde 35,4 oldu. Aynı şekilde avro kuru sene başında 6,57 lira seviyesinde yer alırken, bugün TL karşısında yüzde 45,2 değer kazanarak 9,54 olarak gerçekleşti. TL’nin yabancı ülke para birimleri karşısındaki değer kaybı, vatandaşa ise alım gücünün düşmesi olarak yansıyor.

