Bitlisli kanaat önderi Nurettin Mutlu koronadan vefat etti

Bitlisli kanaat önderi Nurettin Mutlu, vefat etti.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan ve bölgenin tanınan kanaat önderlerinden 87 yaşındaki Norşin Nakşibendi Şeyhi Şeyh Nurettin Mutlu, bir süredir pandemi hastanesi olarak hizmet veren Tatvan Devlet Hastanesinde koronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu. Sabah saatlerinde durumu ağırlaşan Bitlisli kanaat önderi Mutlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüzlerce talebe yetiştiren Nurettin Mutlu'nun vefat haberi bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Bölgenin önemli kanaat önderlerinden olan Mutlu, Güroymak ilçesinde cenazesi Şeyh Abdurrahmani Taği Kabristanı'nda toprağa verilecek.

