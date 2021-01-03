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Biruni Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
Biruni Üniversitesi, 5 fakülte için 15 Öğretim Üyesi alımı yapacak.
GÜNDEM 03.01.2021, 14:18
Biruni Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor.
Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden, Öğretim Üyesi alımı ile ilgili yapılan açıklamada "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.
Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.İlan Bitiş Tarihi : 19.01.2021" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıntılı bilgi tıklayınız
Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden, Öğretim Üyesi alımı ile ilgili yapılan açıklamada "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.
Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.İlan Bitiş Tarihi : 19.01.2021" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıntılı bilgi tıklayınız
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