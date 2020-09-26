Birol Aydın’dan operasyon açıklaması

İktidarın, muhalefeti kendi iç meselelerine meze yapmaktan artık vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Saadet Partisi Sözcücü Birol Aydın, “Bu insanlar suçluysa bu memleketin hâkim, savcıları 6 yıl önce neredeydi? Yok değillerse bugün bu gözaltı kararlarının sebeb-i hikmeti nedir?” diye sordu.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Kobani eylemleri gerekçe gösterilerek başlatılan 82 kişinin gözaltına alındığı operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, HDP’li isimlere yönelik gözaltına ilişkin, “İnatla ‘adalete olan güven’ sarsılmaya devam ediliyor. 6 yıl sonra ne değişti de, yargılanıp serbest kaldıkları dosyadan dolayı insanları sabahın erken saatlerinde evlerinden gözaltına alıyorsunuz?” diye sordu.

Açıklamasının devamında Aydın, şunları kaydetti: “İktidar, muhalefeti kendi iç meselelerine meze yapmaktan artık vazgeçmelidir! Bu insanlar suçluysa; bu memleketin hâkim, savcıları 6 yıl önce neredeydi? Yok değillerse; bugün bu gözaltı kararlarının sebeb-i hikmeti nedir? Adalet mekanizmasını, gündem değiştirmek ve kamuoyunu meşgul etmek için kullanmanın hiç kimseye faydası yoktur!”

Adaletin önemine vurgu yapan Aydın, “Bir ülkede adalete olan güven ortadan kalktığı taktirde; o ülkede hiçbir iş yolunda gitmez. Bir kez daha uyarıyoruz; bu ülkenin böylesine keyfi ve hoyrat tavırlara değil; adalete olan güveni yeniden tesis edecek adımlara ihtiyacı var. İnsanımıza ve ülkemize yazık oluyor!” ifadelerini kullandı.

