Birol Aydın: Saadet Partisi’nin politikalarına ihtiyaç var

Saadet Partisi Konya İl Başkanlığı Ocak ayı Divan Toplantısı online olarak gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Saadet Partisi Parti Sözcüsü Birol Aydın, ekonomi ve ittifak tartışmaları başta olmak üzere güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Vatandaşın yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek konuşmasına başlayan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın; “İnsanlar sokağa bakıyorlar, cep telefonlarına bakıyorlar, arabalarına bakıyorlar, hastaneler, binalara, köprülere, yollara bakıyorlar. Herhalde biz zenginiz diyorlar. Ama çarşıya, pazara bakıyor, alışverişine bakıyor, çocuğuna, geleceğine bakıyor, planlamasına, cebindeki paranın miktarına bakıyor, eğitimden ve sağlıktan istifade edecek alanlara bakıyor. Bir kafa karışıklığı yaşıyor. Bu, Türkiye’ye giydirilmiş bir deri gömlek ve bizim idarecilerimiz de öteden beri modern hokkabazlık yapıyorlar” dedi.

Saadet Partisi üzerinden yürütülen ittifak tartışmalarına değinen Aydın, “Sağlam sözü söylemek değil, sağlam zeminde bulunmak önemlidir. İşte Saadet Partisi bunu yapıyor. Şimdi onun için Saadet Partisi’ni konuşuyorlar, hoş bize de bir söz verdikleri yok, Saadet Partililere ‘Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?’ diye. Hem seçimlerin 2023’ün Haziran’ında olacağını ısrarla altını çizerek ifade edip söylüyorlar hem de bugünden bir ittifak tartışması yürütüyorlar. Bu olsa olsa Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir ajandası var, bu ajandayı çalıştırıyor. Belki önümüzdeki süreçte daha ağır birtakım durumlara karşılaşacağız. Üzerimize gelecekler. Şu ya da bu cepheden, fark etmez. Onun içindir ki Saadet Partililer sağlam bir zemin üzerinde siyaset yapıyor. Bilinçli bir hareket ve bilinçli bir topluluk olarak, sözünün, davranışının, varlığının neye tekabül ettiğini bilerek iş yapıyor” ifadelerini kullandı.



Toplantıda konuşan Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam “Geldiğimiz nokta itibari ile Türkiye, Milli Görüş politikalarına, Saadet Partisi’ne muhtaç hale gelmiştir. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan Saadet Partisi’nden başka çıkarabilecek de yoktur. Bunun için teşkilatlar olarak daha çok çalışmak, vatandaşımıza kendimizi ve politikalarımızı anlatmak, hiç kimseyi göz ardı etmememiz gerekir” şeklinde konuştu.

Recep Turhan / Millî Gazete

