TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir siyasete DEVA Partisi ile girdi. DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir'in hayatı, kariyeri merak edilenler arasında yer alıyor. Birol Aydemir kimdir? diye merak ediyorsanız biyografi içeriğimizden okuyabilirsiniz.

Birol Aydemir, 25 Ocak 1966 yılında Erzincan'da dünyaya geldi.

İlk orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden 1987 yılında mezun oldu.

1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatına uzman yardımcısı olarak girdi. Yüksek Lisansını Amerika Birleşik Devletlerinde University of Delaware’de 1992-1994 yılları arasında yaptı.

Devlet Planlama Teşkilatında uzmanlık daire başkanlığı yaptıktan sonra 2002 yılında müsteşar yardımcılığına atandı.

Ekim 2006 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’na kurucu başkan olarak atandı. Emekli Sandığı, BAĞ-KUR ve SSK’yı birleştirip Sosyal Güvenlik Kurumunu kurduktan sonra Ekim 2008 Haziran 2009 arasında ABD Washington Büyükelçiliğinde planlama müşavirliğine atandı.

Haziran 2009 Haziran 2011 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında müsteşar olarak görev yaptı.

Eylül 2011 Şubat 2016 yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumu’nda başkan olarak görev yaptıktan sonra Şubat 2016’da kendi isteğiyle emekli oldu.

2009-2016 Takasbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 2015-2017 OECD İstatistik ve İstatistik Politikası Komitesi Yönetim Kurulu Üyelği, 2013-2015 Avrupa İstatistikçiler Konferansı (CES) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, 2003-2008 Petkim Yönetim Kurulu Üyeliği, 2003-2009 Türk Telekom Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, 2001-2004 Türkiye Vagon Sanayi (TÜVESAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Birol Aydemir evli olup 2 erkek ve bir kız çocuğu sahibidir.

