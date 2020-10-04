Birlikte direnecekler

İsrail’in Batı Şeria’yı işgal etme planı sonrası birlik için bir araya gelen Filistin direniş hareketleri, önümüzdeki günlerde ‘Filistin Ulusal Ortaklığı’ kurulması yönünde yol haritasını çizecek. İşgale karşı direnişi büyütmesi amaçlanacak bu birlik ile Filistinlilerin kendi aralarında yaşanan sorunların da çözülmesi sağlanacak.

Siyonist oluşum İsrail’in Batı Şeria’yı işgal planı sonrası Filistin Direnişi, birleşme hamlesinde bulunmuş, bu anlamda Hamas ve El Fetih arasında görüşmeler başlamış, hatta bu görüşmeler geçtiğimiz hafta Türkiye’de de gerçekleştirilmişti. Düzenlenen görüşme sonrası Hamas ve El Fetih Hareketi, birleşik bir direnişi esas alan ‘Filistin Ulusal Ortaklığı’nın kurulması için yol haritası üzerinde çalışmalara başladı. Yol haritası ile ilgili konuşan Hamas Ulusal İlişkiler Büro Başkanı Husam Bedran, Filistin halkının çeşitli gruplarını, Merkez Konseyi’ni, Yürütme Komitesi’ni ve FKÖ yönetimindeki çeşitli kurumları bir araya getirme temelli bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını ifade ederek konu ile ilgili görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılacağını belirtti.

Tüm tarafların genel sekreterleri düzeyinde yapılacak toplantıda birleşik direnişin mekanizması ve ayrıntılarının belirleneceğini kaydeden Bedran, işgalin geleceklerini sınırlayacak hamlelerine izin vermeyeceklerini ifade etti. Kuracakları bu birlik ile işgale karşı direnişi büyüteceklerini belirten Bedran, Filistinlilerin kendi aralarında olan sorunları gidereceklerini ve bir iç savaşa izin vermeyeceklerini söyledi.

