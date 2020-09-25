Birleşmiş Milletler'den Putin'in 'aşı teklifi'ne cevap
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BM çalışanlarına ücretsiz Covid-19 aşısı teklifini örgütün tıbbi biriminin değerlendirebileceğini söyledi.
GÜNDEM 25.09.2020, 08:35
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in BM çalışanlarına ücretsiz Covid-19 aşısı teklifini örgütün tıbbi biriminin değerlendirebileceğini söyledi.
Dujarric, günlük basın brifinginde Rus Devlet Başkanı Putin'in Covid-19 aşısı teklifini kabul edip etmeyecekleri sorularını yanıtladı.
''Cömert teklif için teşekkür ediyoruz,'' diyen Dujarric, ''Bilimin rehberliğinde hareket ediyoruz ve bu teklif de yine tıbbi birimimizce gözden geçirilecektir.'' ifadesini kullandı.
Putin, BM 75. Genel Kurulu'na hitabında, ''Aşımızı BM çalışanlarına ücretsiz olarak sağlamayı öneriyoruz.'' demişti.
Dujarric, günlük basın brifinginde Rus Devlet Başkanı Putin'in Covid-19 aşısı teklifini kabul edip etmeyecekleri sorularını yanıtladı.
''Cömert teklif için teşekkür ediyoruz,'' diyen Dujarric, ''Bilimin rehberliğinde hareket ediyoruz ve bu teklif de yine tıbbi birimimizce gözden geçirilecektir.'' ifadesini kullandı.
Putin, BM 75. Genel Kurulu'na hitabında, ''Aşımızı BM çalışanlarına ücretsiz olarak sağlamayı öneriyoruz.'' demişti.
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