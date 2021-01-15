"Birinci dönem notları hesaba katılmasın"
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, okul başarı puanı ile ilgili MEB’e çağrıda bulundu.
GÜNDEM 15.01.2021, 04:33
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, okul başarı puanı ile ilgili MEB’e çağrıda bulundu. Geylan, “Bu sene adrese dayalı lise yerleştirmelerinde okul başarı puanı belirlenirken, birinci dönem notları hesaba katılmasın. Aksi takdirde telafi edilemeyecek adaletsizliklere neden olunacaktır” dedi.
Türk-Eğitim Sen’den başarı puanı ile ilgili çağrı geldi. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, adrese dayalı lise yerleştirmelerinde okul başarı puanı belirlenirken, birinci dönem notlarının hesaba katılmaması gerektiğinin altını çizdi. Geylan, yazılı sınavların değerlendirmeye alınmayacağı kararının doğuracağı adaletsizleri önleyecek olması bakımından doğru bir karar olduğunun altını çizerek, “Ancak ülkemizde uzaktan eğitim araçlarından yoksun olduğu için canlı ders etkinliklerine katılamayan önemli sayıda öğrencimizin bulunduğu göz önüne alındığında yapılacak değerlendirmelerin ne derece adil ve gerçekçi olacağı tartışmalıdır” dedi.
Adrese dayalı lise yerleştirmelerinde okul başarı puanının belirlenmesinde birinci dönem notlarının hesaba katılmaması gerektiğini ifade eden Geylan, “Aksi takdirde telafi edilemeyecek adaletsizliklere neden olunacaktır. Geçen haftadan itibaren ortaokullarda notla değerlendirmenin doğuracağı muhtemel sorunlarla ilgili bakanlığa çağrıda bulunuyoruz. Yazılı sınavların değerlendirmeye alınmayacağı kararı, doğuracağı adaletsizlikleri önleyecek olması bakımından doğru bir karardır. Ancak ülkemizde uzaktan eğitim araçlarından yoksun olduğu için canlı ders etkinliklerine katılamayan önemli sayıda öğrencimiz olduğu göz önüne alındığında yapılacak değerlendirmelerin ne derece adil ve gerçekçi olacağı tartışmalıdır. Aslında yapılması gereken, liselerde olduğu gibi ortaokullarda da ikinci dönem gerçekleştirilecek yüz yüze sınavlarla puan değerlendirmesinin yapılmasıydı. Böylelikle öğretmenlerimizi gereksiz tartışmalara da sürüklememiş olacaktık. Bu noktada MEB’e önemli bir çağrıda bulunuyorum; bu sene adrese dayalı lise yerleştirmelerinde okul başarı puanı belirlenirken, birinci dönem notları hesaba katılmasın. Aksi takdirde telafi edilemeyecek adaletsizliklere neden olunacaktır” diye konuştu.
Türk-Eğitim Sen’den başarı puanı ile ilgili çağrı geldi. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, adrese dayalı lise yerleştirmelerinde okul başarı puanı belirlenirken, birinci dönem notlarının hesaba katılmaması gerektiğinin altını çizdi. Geylan, yazılı sınavların değerlendirmeye alınmayacağı kararının doğuracağı adaletsizleri önleyecek olması bakımından doğru bir karar olduğunun altını çizerek, “Ancak ülkemizde uzaktan eğitim araçlarından yoksun olduğu için canlı ders etkinliklerine katılamayan önemli sayıda öğrencimizin bulunduğu göz önüne alındığında yapılacak değerlendirmelerin ne derece adil ve gerçekçi olacağı tartışmalıdır” dedi.
Adrese dayalı lise yerleştirmelerinde okul başarı puanının belirlenmesinde birinci dönem notlarının hesaba katılmaması gerektiğini ifade eden Geylan, “Aksi takdirde telafi edilemeyecek adaletsizliklere neden olunacaktır. Geçen haftadan itibaren ortaokullarda notla değerlendirmenin doğuracağı muhtemel sorunlarla ilgili bakanlığa çağrıda bulunuyoruz. Yazılı sınavların değerlendirmeye alınmayacağı kararı, doğuracağı adaletsizlikleri önleyecek olması bakımından doğru bir karardır. Ancak ülkemizde uzaktan eğitim araçlarından yoksun olduğu için canlı ders etkinliklerine katılamayan önemli sayıda öğrencimiz olduğu göz önüne alındığında yapılacak değerlendirmelerin ne derece adil ve gerçekçi olacağı tartışmalıdır. Aslında yapılması gereken, liselerde olduğu gibi ortaokullarda da ikinci dönem gerçekleştirilecek yüz yüze sınavlarla puan değerlendirmesinin yapılmasıydı. Böylelikle öğretmenlerimizi gereksiz tartışmalara da sürüklememiş olacaktık. Bu noktada MEB’e önemli bir çağrıda bulunuyorum; bu sene adrese dayalı lise yerleştirmelerinde okul başarı puanı belirlenirken, birinci dönem notları hesaba katılmasın. Aksi takdirde telafi edilemeyecek adaletsizliklere neden olunacaktır” diye konuştu.
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