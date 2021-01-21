Biri yükselirken biri düşecek! İşte altın fiyatları

Altın fiyatları günü ufakta olsa düşüş tamamladı. Merkez Bankası bugün 2021 yılının ilk PPK toplantısında faiz kararını aldı ve politika faizini sabit tuttu. Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen altın, Merkez Bankası'nın kararı sonrası yatay seyirde ilerdi.

Altın fiyatları ile ilgili teknik analizde bulunan Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, eski Fed Başkanı ve ABD başkanlığına seçilen Joe Biden yönetiminin Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen’ın açıklamalarından destek bulduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Yellen, açıklamalarında daha rekabetçi bir güç elde etmek için para politikasını kullanmayacaklarını belirtikten, doların değerinin piyasalar tarafından belirleneceğini vurguladı. Bu önceki dönem düşük dolar isteyen Trump söylemlerinden farklı olsa da, aynı zamanda güçlü dolar istendiği anlamına gelmiyor ve piyasa dinamikleri doların değer kaybına işaret ettiğinden dolayı altın için pozitif.

Biden’ın mali teşvik paketi fazla kesintiye uğramadan Senato aşamasını geçebilirse, Fed tapering değerlendirmediği sürece altın için pozitif eğilim görebiliriz."

21 Ocak Perşembe günü Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı günü yüzde 0,38 azalışla 442,30 lira seviyesinden tamamladı.

Çeyrek altın fiyatı 717,00 liradan satılırken Cumhuriyet altını 2.935,00 liradan işlem gördü.

İşte altın fiyatları:

