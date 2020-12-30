Bireysel Emeklilik Sistemi kesintisi ne kadar? (2021)
Bireysel Emeklilik Sistemi kesintisi 2021 yılı itibariyle arttı. İşte çalışanlardan kesilen güncel Bireysel Emeklilik Sistemi kesintisi tutatı.
GÜNDEM 30.12.2020, 08:07
Bireysel Emeklilik Sistemi kesintisi 2021 tutarı belli oldu. 45 yaş altı çalışan vatandaşların işverenleri tarafından Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) dahil edilmesine imkan tanıyan otomatik BES’te maaşlardan yapılan kesinti tutarı 2021 yılı itibari ile arttı.
Çalışanların her ay brüt maaşlarından yüzde 3 kesilerek, BES’e aktarılıyor. 2020 yılında asgari ücretli bir çalışanın aylık maaşından 88.3 lira kesilerek sisteme aktarılıyordu.
2021 yılı itibar ile asgari ücretle çalışan bir vatandaştan yeni yılda maaşlardan 107 lira 32 kuruş kesilecek.
Çalışanların her ay brüt maaşlarından yüzde 3 kesilerek, BES’e aktarılıyor. 2020 yılında asgari ücretli bir çalışanın aylık maaşından 88.3 lira kesilerek sisteme aktarılıyordu.
2021 yılı itibar ile asgari ücretle çalışan bir vatandaştan yeni yılda maaşlardan 107 lira 32 kuruş kesilecek.
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