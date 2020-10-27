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Bireysel emeklilik nedir? BES'ten nasıl emekli olurum?
Ekonominin kötü gidişatı Bireysel Emeklilik Sistemi BES nedir sorusunu daha da cazip hale getirdi. Vatandaşlar uzmanlara emekli olduğumda daha fazla nasıl maaş alırım sorusunu yöneltiyor.
GÜNDEM 27.10.2020, 15:45
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Bireysel emeklilik sistemi yani BES aktif çalışma hayatımızdaki standartları emeklilikte de devam ettirmek için bugünden düzenli birikim yapma imkanı sağlayan ve devlet katkısıyla desteklenen yatırım sistemidir.
10 yıl boyunca bireysel emeklilikte kaldığınız takdirde 56 yaşında erken emekli olabiliyorsunuz.
Bireyler kendi adlarına sisteme doğrudan katılabildikleri gibi, bu kişilerin işverenleri de grup emeklilik sözleşmesi yoluyla çalışanlarını sisteme katabilirler.
Çalışanların aylık olarak, gelirlerinin bir kısmını düzenli olarak bankaya yatırarak emeklikte ek gelir kazanmasını sağlayan bireysel emeklilik sisteminde belli süre kalanlar devlet desteğinden de faydalanabilmektedir.
BES’in amaçları ise emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak refah düzeyini yükseltmek, ekonomiye uzun vadeli kaynak oluşturmak, istihdamı arttırmak ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak.
Çalışanların aylık olarak, gelirlerinin bir kısmını düzenli olarak bankaya yatırarak emekli olmasına Bireysel Emeklilik (BES) denir. Sistemde belli süre kalanlar devlet desteğinden de faydalanabilmektedir.
Otomatik katılımda en az 10 yıl kalan ve 56 yaşını tamamlayan çalışan emekliliğe hak kazanır.
10 yıl boyunca bireysel emeklilikte kaldığınız takdirde 56 yaşında erken emekli olabiliyorsunuz.
Bireyler kendi adlarına sisteme doğrudan katılabildikleri gibi, bu kişilerin işverenleri de grup emeklilik sözleşmesi yoluyla çalışanlarını sisteme katabilirler.
Çalışanların aylık olarak, gelirlerinin bir kısmını düzenli olarak bankaya yatırarak emeklikte ek gelir kazanmasını sağlayan bireysel emeklilik sisteminde belli süre kalanlar devlet desteğinden de faydalanabilmektedir.
BES’in amaçları ise emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak refah düzeyini yükseltmek, ekonomiye uzun vadeli kaynak oluşturmak, istihdamı arttırmak ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak.
Çalışanların aylık olarak, gelirlerinin bir kısmını düzenli olarak bankaya yatırarak emekli olmasına Bireysel Emeklilik (BES) denir. Sistemde belli süre kalanlar devlet desteğinden de faydalanabilmektedir.
Otomatik katılımda en az 10 yıl kalan ve 56 yaşını tamamlayan çalışan emekliliğe hak kazanır.
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