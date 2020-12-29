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Birçok ilde görülmüştü! Sebebi açıklandı
Birçok ilde görülen beyaz halka vatandaşları korkuturken konu ile ilgili Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Halkanın sebebi bu mevsimde gökyüzünde oluşan buz kristalleridir" dedi.
GÜNDEM 29.12.2020, 09:16
Elazığ ile birlikte birçok ilde dün akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan beyaz halka vatandaşları korkuttu. Beyaz halka ile ilgili Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş'tan açıklama geldi.
Vatandaşları tedirgin eden beyaz halka ile ilgili Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Bu halkanın sebebi bu mevsimde gökyüzünde oluşan buz kristalleridir. Yükseklerde altıgen şeklindeki buz kristalleri ışığın halka biçiminde odaklanmasını sağlıyor. Bilimsel olarak biz bunu ay halkası olarak adlandırıyoruz" açıklamasında bulundu.
Doğa olayının Kayseri, Adana, Van, Diyarbakır, Siirt, Adıyaman’da da görüldüğü bildirildi.
Vatandaşları tedirgin eden beyaz halka ile ilgili Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Bu halkanın sebebi bu mevsimde gökyüzünde oluşan buz kristalleridir. Yükseklerde altıgen şeklindeki buz kristalleri ışığın halka biçiminde odaklanmasını sağlıyor. Bilimsel olarak biz bunu ay halkası olarak adlandırıyoruz" açıklamasında bulundu.
Doğa olayının Kayseri, Adana, Van, Diyarbakır, Siirt, Adıyaman’da da görüldüğü bildirildi.
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