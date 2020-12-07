Bir ülke daha koronavirüs aşısı Pfizer için acil onay isteyecek

Dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüs salgınıyla ilgili aşı üreticileri çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Hindistan’ın ileri gelen tıbbi danışmanlarından Prof. Vinod K. Paul, ABD merkezli ilaç firması Pfizer ve ortağı BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs ( Covid-19) aşısının İngiltere tarafından onaylanmasının ardından, Hindistan’dan da aşının acil kullanımı için onay talep edeceğini açıkladı.

“Pfizer’in ülkemizde acil durum isteğini iyi karşılıyoruz” diye konuşan ve Hindistan’da ilaç ruhsatlandırılmasının 90 güne kadar sürebildiğini fakat Pfizer’in aşısının daha çabuk onaylanabileceğini belirten Prof. Paul, “Umarım geç olmadan karar verilir” dedi.

