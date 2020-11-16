Bir tek teşkilat mensubunun dahi kenarda kalmasına tahammülümüz yok
Saadet Partisi teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine Mahmut Arıkan atandı.
GÜNDEM 16.11.2020, 05:36
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun makamında düzenlenen devir teslim töreninde Hasan Bitmez, teşkilat başkanı görevini Mahmut Arıkan’a devretti.
Devir teslim sonrası bir açıklama yapan Arıkan, “Dünyanın Türkiye’ye, Türkiye’nin ise bize ihtiyaç duyduğu bir dönemde sorumluluğumuzun farkında olarak hep birlikte çalışacağız. Bir tek teşkilat mensubumuzun bile kenarda kalmasına tahammülümüz yoktur. Sımsıkı kenetlenerek milletimizin tamamına sesimizi duyuracağız. Sesimiz yürekten geldikçe yankısı da büyük olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
Saadet Partisi’nde, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığında bayrak değişimi gerçekleştirildi. Saadet Partisi’nden yapılan açıklamada, “Saadet Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkanı Hasan Bitmez, görevini Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan’a devretmiştir. Bugüne kadar Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Hasan Bitmez’e teşekkür ediyor, görevi yeni devralan Mahmut Arıkan’a başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Devir teslim sonrası bir açıklama yapan Arıkan, “Dünyanın Türkiye’ye, Türkiye’nin ise bize ihtiyaç duyduğu bir dönemde sorumluluğumuzun farkında olarak hep birlikte çalışacağız. Bir tek teşkilat mensubumuzun bile kenarda kalmasına tahammülümüz yoktur. Sımsıkı kenetlenerek milletimizin tamamına sesimizi duyuracağız. Sesimiz yürekten geldikçe yankısı da büyük olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
Saadet Partisi’nde, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığında bayrak değişimi gerçekleştirildi. Saadet Partisi’nden yapılan açıklamada, “Saadet Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkanı Hasan Bitmez, görevini Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan’a devretmiştir. Bugüne kadar Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Hasan Bitmez’e teşekkür ediyor, görevi yeni devralan Mahmut Arıkan’a başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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