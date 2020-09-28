Bir sağlık çalışanı daha korona nedeniyle vefat etti

Ankara'da sağlık emekçisi Necip Üstüner koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

TTB'den Üstüner'in vefatına ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi çalışanı Necip Üstüner’i COVİD-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

