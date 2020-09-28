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Bir sağlık çalışanı daha korona nedeniyle vefat etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan Necip Üstüner'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

GÜNDEM 28.09.2020, 00:25
Bir sağlık çalışanı daha korona nedeniyle vefat etti
Ankara'da sağlık emekçisi Necip Üstüner koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
TTB'den Üstüner'in vefatına ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi çalışanı Necip Üstüner’i COVİD-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi. 
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