Bir paket de ABD ve AB ’ye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar, Batman ve Siirt İl Kongresi’ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlanarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa’da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz. Dostlarımızla ve müttefiklerimizle daha güçlü iş birliği halinde olmak istiyoruz. Amerika ile uzun ve yakın müttefik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız” diyerek yeni bir reformun ilk adımını attı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek vermek için gelecek haftadan itibaren kongreleri ertelediklerini belirterek, “Yeni kongre tarihlerimizi salgının seyrine göre belirleyeceğiz. Bu haftaki kongrelerimizi, hazırlıklarını önceden tamamladığımız için temizlik, maske, mesafe ve diğer tüm kurallara azami riayetle yerine getiriyoruz” dedi.

Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. olağan il kongrelerine Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı. Kongre heyecanını canlı bağlantıyla paylaşmak mecburiyetinde kaldıklarını dile getiren Erdoğan, salgın tedbirleri sebebiyle ülkede pek çok faaliyete ara verildiğini veya sınırlama getirildiğini hatırlattı. “Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de adeta esir alan salgın musibetinin üstesinden gelebilmek için milletçe üzerimize düşen fedakarlıkları yapmamız gerekiyor” diyen Erdoğan, kısıtlamaların yol açtığı maddi ve manevi sorunların farkında olduklarını, işi azalan, tamamen duran esnafın, sanatkarın, işletmelerin ve buralarda çalışanların, aynı şekilde buralardan hizmet alan vatandaşların sıkıntılarını da gayet iyi bildiklerini kaydetti. Reformlarda yeni bir dönemi başlatıyoruz. Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin temellerini güçlendirerek, istihdamı artırarak salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız.

Erdoğan, “Biz tüm zorluklara rağmen, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her karışıyla ülkemizi geliştirme, büyütme, güçlendirme, zenginleştirme mücadelemizde yeni bir dönem başlattık. Amacımız ne içerde ne dışarda kimseyle kavga etmek, kimsenin hakkını çiğnemek, kim-senin meşru duruşunu bozmak değildir. Dostlarımızla müttefikimizle daha güçlü işbirliği içinde olmak istiyoruz. AB’den ayrımcılık yapmamasını, verdiği sözleri tutmasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını istiyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa’da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz. Amerika ile de uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız” değerlendirmesinde bulundu.

