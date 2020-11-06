Bir iPhone modelinin daha fişi çekildi

Bir süre önce merakla beklenen iPhone 12 modelini tanıtan Apple, bir modelinin daha fişinin çekti.

Apple, fişini çektiği iPhone modelleri listesine bir cihaz daha ekledi. Buna göre, iPhone 5C artık hiçbir destek alamayacak.

Apple satıştan kaldırılan iPhone modelleri için hazırlanan listeyi yeniledi.

Yenilenen listede bir iPhone modeline daha yer verildi.

Listede iPhone 5C modeli de yer aldı. Bu modele artık hiçbir destek verilmeyecek.

Apple, iPhone 5C'yi 20 Eylül 2013 tarihinde piyasaya sürmüştü.

Apple, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın fişini de çekmişti.

iPhone 8 serisi, 22 Eylül 2017 tanıtılmıştı.

Apple, geçtiğimiz günlerde yaklaşık bir yıldır merakla beklenen iPhone 12 modelini tanıtmıştı.

iPhone 12, dünyanın 5 nm işlemciye sahip ilk akıllı telefonu oldu. Yeni iPhone modellerinde 5G desteği olacağı resmi olarak açıklandı. iPhone modellerinde yer alacak 5G teknolojisi ise Türkiye'de aktif olarak kullanılmıyor.

