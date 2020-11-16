Bir ilk olacak! Bahreyn'den İsrail'e ziyaret

İsrail ve Bahreyn arasında ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde yapılan anlaşmanın ardından Bahreynli bir yetkili ilk kez İsrail'i ziyaret edecek. Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani, 18 Kasım tarihinde İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.Öte yandan İsrail ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) 15 Eylül tarihinde ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray’da imzalanmıştı.

