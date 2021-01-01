Bir ilk! Futbolcular 2021'de vergi dairesinin yolunu tutacak

Türkiye futbolcular için yıllardır “vergi cenneti” olarak görülürdü. Bugüne kadar futbolcuların vergi dairesinin önünden geçmesi için de hiçbir neden yoktu. Futbolcuların hiçbir sorumlulukları bulunmuyordu, tüm vergisel ödevleri kulüpleri yerine getiriyordu. Kulüpler; futbolcuların yıllık net ücretleri üzerinden hesapladıkları vergileri, Maliye'ye ödeyerek yükümlülükler tamamlanmış oluyordu. Ancak geçen yıl değişen kanunla 2020 yılında yeni bir sözleşmeye imza atmış futbolcular ilk defa bu yıl vergi dairesinin yolunu tutacak. 2021 Mart ayında yıllık geliri 600 bin lirayı aşan futbolcular bizzat gidip beyanname verecek. Ancak burada kritik bir nokta var…



Türkiye uzun yıllardır futbolcular için adeta bir vergi cenneti konumundaydı. Yıllarca bu ülkede kazanılan paralar üzerinden vergiler futbol kulüpleri tarafından karşılanırdı. Ancak vergi rakamları da hep düşüktü. 2020 yılında değişen kanunla birlikte artık futbolcular gelir beyan etmek için vergi dairesinin yolunu tutacak. Mart ayından itibaren yıllık geliri 10 milyon lirayı bulan bir futbolcu 3.9 milyon lira vergi vermek zorunda. Yıl içerisinde kulüp bu gelirin stopajını karşıladığı taktirde futbolcunun ödemesi gereken vergi tutarı 1.9 milyon liraya düşecek. Ancak kulüp ödemediyse futbolcu tüm bu vergiyi ödemek zorunda kalacak. İşte kulüpler ve futbolcuları karşı karşıya getirebilecek bir madde.



Vergi uzmanları bu konuyu şöyle değerlendiriyor: “Artık 600 bin lirayı aşan gelire sahip futbolcular 2021 Mart ayında bizzat beyanname verecek. Dekontu olan futbolcunun avantajı da burada ortaya çıkıyor. Kulübün Maliye'ye ödemesi gereken vergilere ait dekontu elinde olan sporcular, hazırlayacakları beyannamede kulübün ödemiş olduğu stopaj tutarlarını vergiden düşerek daha az vergi ödeyecekler. Eğer kulüp; yıl içinde futbolculara yaptığı ödemeler üzerinden hesapladığı stopaj tutarlarını ödememişse, bu mahsup da yapılamayacak, daha yüksek vergi ödenecek.”

