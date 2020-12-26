Bir ilde sevindiren haber! Vakalar yüzde 70 azaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yoğun bakım doluluk oranını yüzde 75 olarak açıkladığı Kastamonu’da, alınan tedbirler sonrası vaka sayılarında yüzde 70 düşüş yaşandı.
GÜNDEM 26.12.2020, 20:41
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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kastamonu’da salgın vakaların yüzde 50 arttığını, yoğun bakım doluluk oranlarının ise yüzde 75’e ulaştığını açıklamasının ardından denetimler ve tedbirlerde sıklaştırıldı.
Kastamonu Valiliği tarafından filyasyon ekibi sayısı yüzde 50 arttırılarak 2 bin 500’e çıkarıldı ve buna ek tedbirler de devreye alındı. Salgınla mücadele kapsamında ek araç, gereç ve personel takviyeleri yapıldı. Vatandaşların şehir giriş ve çıkışlarında ateşleri ölçülmeye başlandı.
Vaka oranının yüzde 50 oranında arttığı Kastamonu’da alınan tedbirler ve yapılan denetimler sonucunda vakalarda büyük oranda düşüş yaşandı. İl dışından gelenlere uygulanan zorunlu izolasyon kararı sonrasında yapılan çalışmalar, filyasyon ve denetim ekiplerinin 3 bin 600 yerleşim yerinde gece gündüz demeden yaptığı çalışmalar sonrasında Kastamonu’da vaka oranları bir önceki aya göre yüzde 70 oranında azaldı.
Kastamonu Valiliği tarafından filyasyon ekibi sayısı yüzde 50 arttırılarak 2 bin 500’e çıkarıldı ve buna ek tedbirler de devreye alındı. Salgınla mücadele kapsamında ek araç, gereç ve personel takviyeleri yapıldı. Vatandaşların şehir giriş ve çıkışlarında ateşleri ölçülmeye başlandı.
Vaka oranının yüzde 50 oranında arttığı Kastamonu’da alınan tedbirler ve yapılan denetimler sonucunda vakalarda büyük oranda düşüş yaşandı. İl dışından gelenlere uygulanan zorunlu izolasyon kararı sonrasında yapılan çalışmalar, filyasyon ve denetim ekiplerinin 3 bin 600 yerleşim yerinde gece gündüz demeden yaptığı çalışmalar sonrasında Kastamonu’da vaka oranları bir önceki aya göre yüzde 70 oranında azaldı.
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