Bir ilde daha mutasyonlu virüs görüldü!
Bir ilde daha mutasyonlu virüs görüldü. Bakan Koca geçtiğimiz günlerde 17 şehirde görüldüğünü duyurmuştu.
GÜNDEM 08.02.2021, 19:22
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Bir ilde daha mutasyonlu virüs görüldü. Koronavirüs salgınında tüm dünyayada hızla yayılan mutasyonlu virüs Türkiye'de geçtiğimiz günlerde Bakan Koca tarafından 17 şehirde görüldüğü açıklanmıştı. Sivas’ın Doğanşar ilçesinde koronavirüs testi yaptıran yaşlı kadın, mutasyonlu virüs şüphesi ile Sivas'a sevk edildi.
Sivas’ın yaklaşık 3 bin nüfuslu Doğanşar ilçesinde yaşayan F.Z. (63), korona virüs şüphesiyle test yaptırdı. Yaşlı kadında yapılan testte mutasyonlu virüs belirtileri tespit edildi. Yaşlı kadın mutasyonlu virüs şüphesi üzerine ambulansla Sivas'ta bulunan Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne nakledildi. Eşinin de korona virüs testinin pozitif olduğu öğrenilen yaşlı kadın burada tedavi altına alındı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada mutasyonlu virüse dikkat çekmiş, 17 şehirde görüldüğünü duyurmuştu. Peki bu 17 şehir belli mi? Hangi şehirlerde mutasyonlu virüs görüldü? Koca açıklamasında 17 şehri işaret etti ancak mutasyonlu şehirleri açık açık belirtmedi.
Sivas’ın yaklaşık 3 bin nüfuslu Doğanşar ilçesinde yaşayan F.Z. (63), korona virüs şüphesiyle test yaptırdı. Yaşlı kadında yapılan testte mutasyonlu virüs belirtileri tespit edildi. Yaşlı kadın mutasyonlu virüs şüphesi üzerine ambulansla Sivas'ta bulunan Sivas Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne nakledildi. Eşinin de korona virüs testinin pozitif olduğu öğrenilen yaşlı kadın burada tedavi altına alındı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada mutasyonlu virüse dikkat çekmiş, 17 şehirde görüldüğünü duyurmuştu. Peki bu 17 şehir belli mi? Hangi şehirlerde mutasyonlu virüs görüldü? Koca açıklamasında 17 şehri işaret etti ancak mutasyonlu şehirleri açık açık belirtmedi.
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