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Bir CHP milletvekilinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı!

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

GÜNDEM 03.11.2020, 21:04
Bir CHP milletvekilinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı!
CHP'den Tuncay Özcan ve Fatma Köse'nin ardından Özcan Purçu'ya da koronavirüs bulaştı.
Özcan Purçu koronavirüs testinin pozitif çıktığını Twitter hesabından duyurdu. İşte Purçu'nun açıklaması:
"Değerli dostlar, yaptırmış oluğum Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Son günlerde Temaslı olduğum kişilerin önlem amaçlı test yaptırmasını önemle rica ederim. Sağlıkla kalın."
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