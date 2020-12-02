Bir binada şiddetli patlama! Yangın çıktı
İstanbul'da 3 katlı bir binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
GÜNDEM 02.12.2020, 06:36
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İstanbul'da Esenyurt'ta gece saat 03.00 sıralarında 3 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Yangın sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle dairede patlama meydana geldi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yangın çıkan dairede yaşayan ve olayda ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan yaralanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı mahallenin doğalgazını önlem amaçlı kesti.
Yangın sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle dairede patlama meydana geldi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yangın çıkan dairede yaşayan ve olayda ağır yaralanan kişiye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan yaralanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı mahallenin doğalgazını önlem amaçlı kesti.
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