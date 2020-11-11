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Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
Burdur'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı CHP’li Mümtaz Şenel'in, Covid-19 testinin pozitif çıktı.
GÜNDEM 11.11.2020, 21:11
Yeşilova ilçesinin Belediye Başkanı CHP’li Mümtaz Şenel’in rahatsızlanması üzerine yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Şenel, evinde izolasyona alınarak ilaç tedavisine başlandı. Yeşilova Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel’e yapılan Covid-19 testi maalesef pozitif çıktı. Evinde ilaç tedavisine başlanan başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Bu istirahat sürecini sağlıkla ve en hafif şekilde atlatmasını umuyor, başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir an evvel sağlıkla görevinin başına gelmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı
CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 testi pozitif çıkan Yeşilova Belediye Başkanımız Sayın Mümtaz Şenele ve bu süreçte koronavirüse yakalanan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 testi pozitif çıkan Yeşilova Belediye Başkanımız Sayın Mümtaz Şenele ve bu süreçte koronavirüse yakalanan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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