Bir ayağa kalkma çağrısı da Biden'dan!

ABD'de son seçimler kazanan Demokrat Parti adayı Joe Biden, Kongre'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın yanlılarınca basılması konusunda açıklama yaptı.

Twitter'daki paylaşımında yaşanan olaylara tepki göstererek demokrasinin kırgın bir süreçten geçtiğini belirten Biden, bütün herkese bu baskına karşı ayağa kalkma çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, demokrasinin kırılgan olduğunu hatırlatan, acı veren bir şey. Onu korumak için iyi niyetli insanlar, ayağa kalkma cesareti olan, ne pahasına olursa olsun iktidar ve kişisel çıkar peşinde koşmaya değil, kamu yararına adamış liderler gerekir."

Today is a reminder, a painful one, that democracy is fragile. To preserve it requires people of good will, leaders with the courage to stand up, who are devoted not to pursuit of power and personal interest at any cost, but to the common good.

— Joe Biden (@JoeBiden) January 7, 2021



