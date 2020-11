Bir ay bayatlamayan ekmek ürettiler!

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde bayatlamayan ekmek üretiliyor. Ekmeğe ilgi her geçen gün artarken, ekmeğin yapılış sırrı da ortaya çıktı.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, “Görele Belediyesi olarak 2018 yılında Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün de destekleriyle Çavuşlu ekmeğine coğrafi işaret tescili almak için müracaat ettik. Çavuşlu ekmeğinin pişirilmesinden, kullanılan ununa, suyuna kadar kendisine has özelliğinden dolayı ayrı bir lezzete sahip olduğunu anlatan dosyamızı hazırladık ve Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurduk. Yaklaşık iki yılı aşkın süredir takibini gerçekleştirdik. Bugün ise Coğrafi İşaret Tescili kabul edilmiş oldu. Bugüne kadar ekmeği Çavuşlu’da ürettik ama namını başka il ve ilçeler aldı diye üzülüyorduk artık ekmeği de namını da tescillemiş olduk. Bundan sonra hak ettiği değeri de kazanacaktır” dedi.

Çavuşlu ekmeğinin sırrının ekşi mayasında olduğunu anlatan ekmek ustası Can Tahmaz ise, “Eski dönemlerde Karadenizliler’in yaylalara çıkışı bir hafta sürüyordu. Yöre halkı patika yollardaki bu yolculukta aç kalmamak için doyurucu bir ekmeğe ihtiyaç duyuldu. İşte o yıllardan, bu günlere değişmeyen ekşi maya hala kullanılıyor. Fırının ateşi de ekmeğin hamuruna koyulan ekşi maya kadar önemli. Çavuşlu ekmeği kızıl ağaçla ısıtılan taş fırınlarda bir saat pişiriliyor. Bugün Çavuşlu ekmeğine benzer ekmekler yapılıyor ama asla lezzeti aynı olduğunu söyleyemeyiz. Çavuşlu ekmeğinin farkı, ekşi mayasından, suyundan, unundan ve fırın ateşinden kaynaklı farklılıkları vardır. Bu ekmeğimiz bir, iki hafta bayatlamaz, hatta uygun koşullarda muhafaza edilirse bir ay boyunca küflenmez, bayatlamaz kendini muhafaza eder ve yenilir” bilgisini verdi.