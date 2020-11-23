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Bir aşı haberi de Oxford’dan: Yüzde 70 oranında etkili
Bir aşı haberi de Oxford’dan geldi. Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısının yüzde 70 oranında etkili olduğu belirtildi.
GÜNDEM 23.11.2020, 11:08
Pfizer ve Moderna'nın aşılarının ardından Covid-19’a karşı yeni bir aşı müjdesi de Oxford Üniversitesi'nden geldi.
BBC'nin aktardığına göre Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının üçüncü aşama klinik testlerini ardından, yüzde 70 oranında etkili olduğu tespit edildi.
Oxford ve AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı, yüzde 95 etkili olduğu açıklanan Pfizer ve BioNTech ve yüzde de 94.5 etkili olduğu açıklanan Moderna aşılarıyla karşılaştırıldığında beklentilerin altında kaldı.
İngiltere hükümetinin 50 milyon insanı aşılamaya yetecek kadar 100 milyon doz Oxford aşısı ön siparişi verdiği öğrenildi.
10 ayda geliştirilen aşının Pfizer ve Moderna aşılarından daha uygun bir fiyata satılacağı ve saklama koşullarının daha kullanışlı olduğu belirtildi.
BBC'nin aktardığına göre Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının üçüncü aşama klinik testlerini ardından, yüzde 70 oranında etkili olduğu tespit edildi.
Oxford ve AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı, yüzde 95 etkili olduğu açıklanan Pfizer ve BioNTech ve yüzde de 94.5 etkili olduğu açıklanan Moderna aşılarıyla karşılaştırıldığında beklentilerin altında kaldı.
İngiltere hükümetinin 50 milyon insanı aşılamaya yetecek kadar 100 milyon doz Oxford aşısı ön siparişi verdiği öğrenildi.
10 ayda geliştirilen aşının Pfizer ve Moderna aşılarından daha uygun bir fiyata satılacağı ve saklama koşullarının daha kullanışlı olduğu belirtildi.
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