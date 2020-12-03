Bir aşı haberi de DSÖ'den geldi!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin dünyadaki son duruma dair açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyadan pandemi süreci hakkındaki soruları yanıtlayan Ryan, ”Durmamalıyız. 3-4 aşıdan fazlasına ihtiyacımız var. Üretimi artırmalıyız, fiyatı düşürmeliyiz. Tek doz aşıya ihtiyacımız var” dedi.

İngiltere’nin Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği Covid-19 aşısının yaygın kullanımına onay vermesini memnuniyetle karşıladığını belirten Ryan, aşıların salgına karşı tek başına yeterli olamayacağına işaret ederek diğer güvenlik önlemlerinin de alınmasının önemini vurguladı.

Aşı çalışmalarının devam ettirilmesi gerektiğini, dünyanın 3-4 Covid-19 aşısından daha fazlasına ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Ryan, “Üretimi artırmalıyız, fiyatı düşürmeliyiz. Tek doz aşıya ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.



Aşılarla ilgili gelen güzel haberlere rağmen salgının henüz bitme noktasından uzak olduğunun altını çizen ve virüsün yayılmaması için insanların ‘maske, mesafe ve hijyen’ kurallarına uymaya devam etmesi gerektiğini belirten Ryan, “Şu an aldığımız önlemleri sürdürmezsek kaybedilecek hayatlar var” diye konuştu.

Yaygın aşılama başladıktan sonra ‘kurtarılacak çok fazla hayat’ olduğuna işaret eden Ryan, şunları kaydetti:

“Kendinizi, herkesi güvende tutun. Sonra aşılar geldiğinde gerçekten bir fark yaratacak. Aşılar iyi bir halk sağlığının yerini tutmaz. Ama bu virüsü yenmek için ihtiyaç duyduğumuz cephaneliğe büyük bir katkı sağlıyor.”

DSÖ’nün koronavirüse karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove’nin de katıldığı etkinlikte, DSÖ uzmanları, son günlerde aşı çalışmalarından gelen güzel haberlerin umut verici olduğunun altını çizdi.



BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği’nin (ACANU) video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında konuşan, Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) yöneticilerinden Howard Catton ise “Yakında aşılara kavuşabilecek olmamız harika bir haber. Bu, salgın kabusunun kontrol altına alınması adına milyarlarca insana umut veriyor” dedi.

Catton, dünya çapında başarılı bir aşı çalışmasının hiç de kolay olmayacağını kaydetti.

