Bir AKP’li belediye başkanı daha koronaya yakalandı
Koronavirüs ölümleriyle sarsılan AKP’de bir belediye başkanı daha virüse yakalandı.
GÜNDEM 05.11.2020, 07:25
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Koronavirüste vaka sayıları hızla artıyor. Koronavirüs ölümleriyle sarsılan AKP’de bir belediye başkanı daha virüse yakalandı.
AKP'li Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin koronavirüse yakalandı.
Keskin’in koronaya yakalandığını Bursa AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş duyurdu.
Aktaş “Keles Belediye Başkanı’mız Mehmet Keskin’in koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını öğrendim. Rabb’im şifa versin, tez vakitte sağlığına kavuşup, aramızda, görevinin başında görmeyi diliyorum inşallah” ifadelerini kullandı.
Eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu ve AKP’li Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
AKP'li Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin koronavirüse yakalandı.
Keskin’in koronaya yakalandığını Bursa AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş duyurdu.
Aktaş “Keles Belediye Başkanı’mız Mehmet Keskin’in koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını öğrendim. Rabb’im şifa versin, tez vakitte sağlığına kavuşup, aramızda, görevinin başında görmeyi diliyorum inşallah” ifadelerini kullandı.
Eski AKP Milletvekili Burhan Kuzu ve AKP’li Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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