Bipolar bozukluğu nedir? Bipolar bozukluğunun belirtileri neler?

Günlük aktivitelerimizi olumsuz şekilde etkileyen okul hayatında, aile ve arkadaş ilişkilerinde çık büyük sorunlar yaşatan Bipolar bozukluğu manik-depresif hastalık anlamına gelmektedir. Kişinin ruhsal durumunun iki uç arasında olağan dışı değişimiyle ortaya çıkan bu rahatsızlık sıklıkla genç erişkenlikte 15-35 yaş aralığında ortaya çıkar.

Bir ruh sağlığı sorunu olan ve uyku, enerji, aktivite, davranış ve düşünceleri etkileyebilen bipolar bozukluğu kadın ve erkekte eşit olarak görülen bir rahatsızlıktır.

Maniye girmiş kişi (yani ‘manik’ hasta) son derece neşelidir. Güler şarkı söyler, herkesle sohbet eder ancak hasta neşeli olmakla birlikte kolaylıkla da sinirlenebilir. Bipolar hastalığı (duygudurum bozukluğu) olan kişilerin fikirlerini eleştirmeye, taşkın davranışlarını engellemeye çalıştığınızda da büyük bir öfkeye kapılabilirler. Mani ‘anormal‘ bir durumdur ve kişi neşeli, mutlu, espirili ve enerjik olmasına rağmen kişinin tüm sosyal uyumu bozulmuştur.



Bibpolar bozuklukla ilgili farklı faktörler vardır. Bunların başında sigara kullanımı gelir. Bozukluğa neden olan diğer faktörler arasında...

* Yeterli bedensel aktiviteler yapmama* Kötü beslenme alışkanlıkları* İlaçların yan etkileri* İş sorunları* Stresli yaşam* Adrenalin, insülin, stres hormonnu ve kortizol sisteminde değişiklikler olması* Suç oranı yüksek bölgede yaşama* Mali sorunlar



Bipolar bozukluk tedavi edilebilir bir sağlık sorunudur. Belli başlı belirtileri vardır. Bunlar arasında...

* Uyku problemleri (uyku ihtiyacında azalma)* Oldukça yükselmiş (öforik) duygudurum* Artmış enerji, etkinlikler ve yerinde duramama hali* Konsantrasyonda azalma* Cinsel istek artışı* Çok para harcama* Kişinin kendi kabiliyeti konusunda gerçek olmayan inanışlara sahip olması *Yargılama kapasitesinde azalma * Düşünme ve konuşma içeriğinde artış* Tahrik edici, uygun olmayan davranışlarda artış* Alkol ve madde kullanımında artış

* Üzüntü, kendini boşlukta hissetme ya da umutsuzluk.* Zevk alınan şeylere karşı ilgide azalma ya da zevk alamama.* Kilo vermeye çalışmama, çok kilo verme, kilo alma, iştahın azalması ya da artması.* Uykusuzluk çekme ya da aşırı uyuma.* Huzursuz, kıpır kıpır olma ya da hareketlerin yavaşlaması, azalması, durgun ve suskun olma hali.* Bitkinlik ya da enerji düşüklüğü. * Değersizlik veya aşırıya kaçan -uygunsuz- suçluluk duyguları.* Düşünmekte, odaklanmakta ve karar vermekte zorluklar.* Kendine zarar verme düşünceleri ve planları.



Tıp dünyasında bipolar bozukluğun kesin nedeni net olarak bilinmiyor. A

ncak genetik faktörlerin, beyindeki kimyasal dengesizliklerin ve stres gibi tetikleyici unsurların bipolar bozukluğa neden olabildiği öngörülüyor.

Bipolar bozukluk tedavi edilmezse, insan yaşamını bile tehdit eden bir nitelik kazanabilir. Bu nedenle doktorlar tarafından yapılan düzenli ruh sağlığı kontrolü, ilaçların düzenli kullanımı ve gerektiğinde hastane yatışının yapılması bu hastalık için çok önemlidir. Çünkü şu olumsuz sonuçlarla karşılaşılabilir:

* İlişkisel problemler. * Kötü iş veya okul performansı.* Yasal veya finansal problemler.* İntihar veya intihar girişimleri. * Uyuşturucu ve alkol kullanımına ilişkin sorunlar.

Bipolar bozukluğunda mani dönemi ani başlar ve tedavi edilmezse haftalarca sürebilir.

Kişi genelde mani dönemi yaşarken hasta olduğunu fark etmez.

